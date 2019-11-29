ميركل تعتزم لقاء ترامب على هامش قمة "الناتو"

أعلنت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريكه ديمر، الجمعة، أن المستشارة أنجيلا ميركل تعتزم لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأربعاء المقبل في لندن.

ولم تذكر ديمر بيانات عن الموضوعات التي ستدور حولها المحادثات.

يذكر أن المرة الأخيرة التي التقت فيها ميركل بترامب كانت على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في مدينة بياريتز الفرنسية في أغسطس/آب الماضي.

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وستنعقد قمة الناتو يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيس الحلف.

وكانت المستشارة الألمانية قد قالت، الأربعاء الماضي، إن الحفاظ على حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالغ الأهمية لبلادها.

حديث ميركل الذي نقلته "رويترز" جاء بعد تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ذكر فيها أن الحلف "يمر بحالة موت إكلينيكي".

وأضافت المستشارة الألمانية لأعضاء البرلمان: "الحفاظ على حلف شمال الأطلسي اليوم يخدم مصالحنا أكثر مما كان خلال حقبة الحرب الباردة، أو هو على الأقل بدرجة الأهمية نفسها التي كان عليها في الحرب الباردة".