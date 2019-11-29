شكرا لقرائتكم أم عراقية تصرخ مفجوعة فوق جثة ولدها: ارجع يا يمه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أظهر مقطع فيديو فاجعة أم بوفاة ولدها في مواجهات مع الأمن العراقي وسط ذي قار جنوب البلاد، حيث انهارت الأم فوق جثة ولدها وهي تصرخ وتبكي بحرقة قائلة "ارجع يا يمه".

وكان العراق شهد مساء الخميس يوماً دامياً لا سيما في محافظات الجنوب، حيث قتل حوالي 47 متظاهراً خلال مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن العراقية، في يوم هو من الأكثر دموية في التظاهرات المستمرة منذ شهرين.

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كما فتح القضاء تحقيقا في أحداث محافظة ذي قار. وأوضح مجلس القضاء الأعلى، الجمعة، أنه شكل هيئة للتحقيق في عمليات قتل المتظاهرين خلال اليومين الماضيين، بحسب ما أفاد التلفزيون العراقي. ونقل عن القاضي عبدالستار بيرقدار قوله، إن مجلس القضاء الأعلى شكل هيئة تحقيق من ثلاثة نواب، ورئيس محكمة استئناف ذي قار، للتحقيق العاجل في عمليات قتل المتظاهرين خلال اليومين الماضيين.

وخرجت، الجمعة، مسيرات تشييع وتأبين وتعزية في الناصرية والنجف.