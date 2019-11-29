تساءل مراقبون عبر "النشرة" عن "السبب خلف أزمة البنزين المفتعلة من قبل بعض النقابات لزيادة الضغط على المواطنين"، معتبرة أنه "كان الأجدى ببعض المواطنين في الحراك أن يتظاهروا أمام هذه النقابات التي تلاعبت منذ فترة بمصير الناس وحريتهم في التنقل عبر منع توزيع ​المحروقات​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مراقبون عبر "النشرة": فليتظاهر المواطنون أمام النقابات التي كانت السبب في انقطاع المحروقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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