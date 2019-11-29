تجمع شبابي في وسط بيروت منقسم بين رافض ومؤيد لعودة النازحين

تجمع عدد من ​الشباب​ والشابات في ​وسط بيروت​، رافعين لافتات تطالب بعودة ​النازحين​ و​اللاجئين​ الى بلادهم حفاظا على ​لبنان​، الذي يتحمل اعباء اقتصادية، بسبب ​النزوح السوري​. في حين يتجمع عدد من الناشطين في الجهة المقابلة الذين يرفضون مطالب هؤلاء الشباب، مطالبين بالعدالة الاجتماعية ويرفعون لافتات مرحبة باللاجئين.

وقد سلم المطالبون بعودة النازحين رسالة الى سفارة الاتحاد الاوروبي تضمنت الاسباب التي دفعتهم للتحرك نتيجة الاعباء التي يتكبدها لبنان بسبب وجود النازحين السوريين.