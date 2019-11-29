وفد قيادي من "حماس" قادمٌ من غزة يجول على المخيمات الفلسطينية في بيروت

جال وفد قيادي من حركة "حماس"، قادمٌ من قطاع غزة على المخيمات الفلسطينية في بيروت، وضم الوفد عضوا المكتب السياسي للحركة الدكتور خليل الحية والمهندس روحي مشتهى، والقيادي في الحركة "وسام أبو شمالة"، كما رافق الوفد مسؤول العلاقات اللبنانية في الحركة "أيمن شناعة"، والمسؤول السياسي في منطقة بيروت "علي قاسم".
بداية الجولة كانت في مخيمي صبرا وشاتيلا، حيث تمّت قراءة الفاتحة على أرواح شهداء مجزرة صبرا وشاتيلا، واستمع الوفد لوقائع المجزرة التي راح ضحيتها المئات. ومن ثم جال الوفد داخل أزقة المخيمين، واطّلع على أحوال اللاجئين الفلسطينيين، وأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية الصعبة فيهما.
والقى عضو المكتب السياسي للحركة الدكتور "خليل الحية" كلمة أمام المصلين في مسجد الشهداء بشاتيلا، وجّه خلالها التحية لشعبنا الفلسطيني في لبنان، مؤكداً على أن المخيمات الفلسطينية ستبقى عنوان للتمسك بحق العودة ،وأنّ كافة الصفقات المشبوهة التي تحاول تصفية قضيتهم مصيرها الفشل، وطمأن الحية اللاجئين على أوضاع المقاومة داخل فلسطين وأكد أنها تعد العدة لمعركة التحرير والعودة.
كما جال الوفد في مخيم برج البراجنة، واطّلع على ظروف العيش الصعبة داخل المخيم، والتقى الوفد بالفصائل والفعاليات والأهالي والروابط الاجتماعية داخل المخيم. ودعا عضو المكتب السياسي للحركة المهندس "روحي مشتهى" خلال لقاء جماهيري في المخيم إلى تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وانهاء الانقسام، كما طالب بتحسين أوضاع اللاجئين في المخيمات وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم.
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