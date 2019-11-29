بهية الحريري التقت وفداً من مكتب حقوقيي المستقبل في الجنوب

استقبلت رئيسة ​كتلة المستقبل​ النيابية النائب ​بهية الحريري​ في ​مجدليون​ وفداً من مكتب حقوقيي المستقبل في ​الجنوب​ بحضور المحامي ​حسن شمس الدين​ وضم المحامين "باسل منياتو، محمد الحريري، وفاء الشماع، خالد حجازي، باسمة عثمان، رولا شحادة، رشا السن، هدى الملاح وسارة فرحات".

وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في البلاد عموماً في ظل الظروف الراهنة و​الحراك الشعبي​ المتواصل، وللشأن الصيداوي من مختلف جوانبه.

وتم التطرق الى اوضاع قطاع الحقوقيين حيث وضع الوفد الحريري في أجواء ​الانتخابات​ الأخيرة ل​نقابة المحامين​ والظروف التي رافقتها، وفوز المرشح سعد الدين الخطيب المدعوم من المستقبل بعضوية مجلس النقابة.