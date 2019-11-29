القوى الامنية تعمل على فتح طريق الكولا بعد قطعها من قبل محتجين

وصلت قوة من التدخل السريع في قوى الامن الداخلي الى مستديرة الكولا لفتح الطريق بعد ان قطعها عدد من المحتجين رفضاً لإغلاق محطات الوقود .
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