القوى الامنية تعمل على فتح طريق الكولا بعد قطعها من قبل محتجين

وصلت قوة من التدخل السريع في ​قوى الامن الداخلي​ الى مستديرة ​الكولا​ لفتح الطريق بعد ان قطعها عدد من المحتجين رفضاً لإغلاق ​محطات الوقود​ .

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