مطر شارك في اجتماعات ProORIENTE في فيينا: الأخوة الإنسانية مصدر السلام

أكد رئيس اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام المطران بولس مطر في خلال مشاركته في إجتماعات مؤسسة Pro-ORIENTE في ​فيينا​، لمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لعقد هذه الإجتماعات التي ضمت اربعين مشاركا من مختلف أنحاء ​العالم​ أن "المسيرة الأخوية التي جمعت المسيحيين والمسلمين في الشرق"، مشيراً الى أن "الأخوة الإنسانية هي مصدر ​السلام​ والوئام الإجتماعي"، مشيدا بـ"وثيقة الأخوة والتعاون التي وقعها قداسة ​البابا فرنسيس​ مع سماحة شيخ الازهر ​أحمد الطيب​، والتي فتحت آفاقا جديدة من التعاون الإنساني والإجتماعي بين المسيحيين والمسلمين".

ومثل ​كنيسة​ ​لبنان​ المطران بولس مطر، كما شارك فيها رئيس أساقفة زحلة للموارنة ​المطران جوزيف معوض​.

تجدر الإشارة إلى أن المطران مطر هو من الأعضاء المشاركين في مؤسسة Pro-Oriente منذ 25 سنة.

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