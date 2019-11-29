تجمع لعدد من المواطنين أمام وزارة الصحة خاص بقضية أدوية السرطان المزورة

ينفذ عدد من المواطنين في هذه الاثناء اعتصاما أمام ​وزارة الصحة​ متعلٌق بقضية أدوية السرطان المزورة. ودعا المعتصمون لانشاء لجنة تحقيق خاصة في موضوع تجارة ادوية السرطان وتزوير الادوية ولعدم "تنويم" الملفات، مؤكدين ان "هذه ليست قضية عادية بل قضية بحاجة لثورة".

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