لقاء الجمهورية يدعو القوى السياسية إلى الاقتداء بأهالي الشياح وعين الرمانة

نوه "لقاء الجمهورية" في بيان بموقف أهالي "الشياح-عين الرمانة" المسؤول، الذي أظهر صورة لبنان الحقيقية وحقيقة موقف الغالبية الساحقة من اللبنانيين الرافضين العودة إلى مظاهر الحرب الأهلية أو التقاتل في سبيل زعماء يتناحرون على تكبير حصصهم في السلطة ويتصالحون على حساب الشعب اللبناني، داعياً القوى السياسية الفاعلة إلى الاقتداء بحكمة الأهالي والإسراع في حلحلة العقد لتأليف حكومة الانقاذ العتيدة.
وإذ حذر من عدم الالتفات إلى صوت الناس في الشارع، جدد مطالبته بضرورة إخراج لبنان من الدوامة الاقتصادية المخيفة قبل حصول الانفجار الاجتماعي الكبير بسبب تراكم المشكلات السيادية – السياسية من جهة، والمضي في سياسة الانكار من جهة أخرى.
كما ندد "لقاء الجمهورية" بالموقف الأميركي المستجد حيال المستوطنات الاسرائيلية، معتبراً ان موقف الولايات المتحدة الأميركية يخالف القانون الدولي ويعزز هيمنة الاحتلال وسطوة الاسرائيليين على السكان الفلسطينيين.
وتوجه إلى الشعب الفلسطيني بالتعزية باستشهاد الأسير سامي أبو دياك في معتقله.
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