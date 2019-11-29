لقاء الجمهورية يدعو القوى السياسية إلى الاقتداء بأهالي الشياح وعين الرمانة

نوه "لقاء ​الجمهورية​" في بيان بموقف أهالي "الشياح-عين الرمانة" المسؤول، الذي أظهر صورة ​لبنان​ الحقيقية وحقيقة موقف الغالبية الساحقة من اللبنانيين الرافضين العودة إلى مظاهر الحرب الأهلية أو التقاتل في سبيل زعماء يتناحرون على تكبير حصصهم في ​السلطة​ ويتصالحون على حساب ​الشعب اللبناني​، داعياً القوى السياسية الفاعلة إلى الاقتداء بحكمة الأهالي والإسراع في حلحلة العقد لتأليف ​حكومة​ الانقاذ العتيدة.

وإذ حذر من عدم الالتفات إلى صوت الناس في الشارع، جدد مطالبته بضرورة إخراج لبنان من الدوامة الاقتصادية المخيفة قبل حصول الانفجار الاجتماعي الكبير بسبب تراكم المشكلات السيادية – السياسية من جهة، والمضي في ​سياسة​ الانكار من جهة أخرى.

كما ندد "لقاء الجمهورية" بالموقف الأميركي المستجد حيال ​المستوطنات الاسرائيلية​، معتبراً ان موقف ​الولايات المتحدة الأميركية​ يخالف القانون الدولي ويعزز هيمنة الاحتلال وسطوة الاسرائيليين على السكان ​الفلسطينيين​.

وتوجه إلى ​الشعب الفلسطيني​ بالتعزية باستشهاد الأسير سامي أبو دياك في معتقله.