التقى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل سفير فرنسا لدى لبنان برونو فوشيه وبحث معه في اجتماع المجموعة الدولية لدعم لبنان الذي سيعقد في باريس قبيل منتصف كانون الأول المقبل والتي سيفتتحها وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان بحضور ممثلين عن أعضاء المجموعة إضافة إلى دول الخليج.وشدّد فوشيه على التزام فرنسا بالاستقرار في لبنان.
من جهة اخرى التقى باسيل المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيش الذي اطلعه على تقرير الأمين العام بشأن قرار مجلس الأمن1701 وعرض معه للتطورات في لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الفرنسي التقى باسيل واكد له على التزام بلاده باستقرار لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.