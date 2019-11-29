السفير الفرنسي التقى باسيل واكد له على التزام بلاده باستقرار لبنان

التقى وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ سفير ​فرنسا​ لدى ​لبنان​ ​برونو فوشيه​ وبحث معه في اجتماع المجموعة الدولية لدعم لبنان الذي سيعقد في ​باريس​ قبيل منتصف كانون الأول المقبل والتي سيفتتحها وزير ​الخارجية الفرنسية​ ​جان إيف لودريان​ بحضور ​ممثلين​ عن أعضاء المجموعة إضافة إلى دول الخليج.‏وشدّد فوشيه على التزام فرنسا بالاستقرار في لبنان.

من جهة اخرى التقى باسيل المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان ​يان كوبيش​ الذي اطلعه على ​تقرير​ الأمين العام بشأن قرار مجلس الأمن1701 وعرض معه للتطورات في لبنان.