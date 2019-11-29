وزير المالية مدد مهلة البيان بصاحب الحق الاقتصادي للمكلفين

أصدر وزير المالية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​علي حسن خليل​ قراراً مدّد بموجبه لغاية 31/12/2019 ضمناً مهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي

( النموذج م18 ) للمكلفين.

ولفت القرار أنه يتوجب تقديم هذا البيان :الكترونياً بالنسبة للمكلفين الملزمين بتقديم تصاريحهم السنوية الكترونياً، والكترونياً أو ورقياً عبر مكاتب شركة ​ليبان بوست​ من قبل باقي المكلفين.

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