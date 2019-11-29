فوز اليميني لويس لاكاشه بو في الانتخابات الرئاسية في الأوروغواي

انتُخب مرشح يمين الوسط لويس لاكاشه بو، رئيسًا للأوروغواي، بعدما كشفت إعادة فرز الأصوات يوم أمس الخميس عن فارق لا يمكن لخصمه مرشّح حزب "الجبهة الموسعة" الحاكم دانيال مارتينيز أن يتجاوزه.

وحصل لاكاشه بو على 1,168 مليون صوت (48,71 بالمئة) مقابل 1,139 مليون صوت (47,51 بالمئة) لخصمه.

واعترف مارتينيز (62 عامًا)، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، بهزيمته في الدورة الثانية للاقتراع الّتي جرت الأحد. ولفت إلى "انّنا نحيّي الرئيس المنتخب لويس لاكاشه بو الّذي سألتقيه غدًا"، مؤكّدًا "أنّنا سنواصل الدفاع عن الديمقراطيّة أكثر من أيّ وقت مضى".

ويُفترض أنّ يتولى الرئيس الجديد مهامه رسميًّا في آذار المقبل.