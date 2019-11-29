أعلنت وزارة الدفاع التركية، أنّ "القوات المسلحة التركية تواصل مكافحة الإرهابيين بكلّ حزم وإصرار"، لافتةً إلى أنّ "الجيش التركي نفّذ عمليّة مدعومة بغطاء جوي في منطقة "زاب" شمالي العراق، أدّت إلى القضاء على "إرهابيَّين" من "بي كا كا".
مع الإشارة إلى أنّ قوات الأمن والجيش التركي دأبا على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق، وذلك ردًّا على هجمات تنفّذها المنظمة داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفةً المدنيين وعناصر الأمن والجيش، بحسب مزاعم الجانب التركي.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع التركية: القضاء على "إرهابيَين" من "بي كا كا" بعملية شمالي العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.