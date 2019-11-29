الدفاع التركية: القضاء على "إرهابيَين" من "بي كا كا" بعملية شمالي العراق

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​، أنّ "​القوات المسلحة التركية​ تواصل مكافحة الإرهابيين بكلّ حزم وإصرار"، لافتةً إلى أنّ "​الجيش التركي​ نفّذ عمليّة مدعومة بغطاء جوي في منطقة "زاب" شمالي ​العراق​، أدّت إلى القضاء على "إرهابيَّين" من "بي كا كا".

مع الإشارة إلى أنّ قوات الأمن والجيش التركي دأبا على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق، وذلك ردًّا على هجمات تنفّذها المنظمة داخل ​تركيا​ بين الحين والآخر، مستهدفةً المدنيين وعناصر الأمن والجيش، بحسب مزاعم الجانب التركي.