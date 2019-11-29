وقف إنتاج حقل نفطي جنوب غرب ليبيا بعد اشتباكات مسلحة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا وقف الإنتاج في حقل نفطي في جنوب غرب البلاد، بعد اشتباكات بين مجموعات مسلحة والقوات الموالية للمشير خليفة حفتر.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أنها "أوقفت الإنتاج بحقل الفيل النفطي بسبب تواصل الاعمال العسكرية بالمنطقة".
ونقل البيان عن مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة تأكيده أن "حقل الفيل تعرض إلى غارات جوية استهدفت بوابة الحقل، بالإضافة إلى المجمع السكني داخل الحقل".
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