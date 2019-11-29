حافلة التجسس الإسرائيلية.. كيف تعمل عربة الـ9 ملايين دولار؟

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والحافلة المجهزة بنظام مراقبة متطور، مملوكة من شركية "وايسبير" المسجلة في قبرص ومؤسسها ورئيسها التنفيذي ضابط سابق في الاستخبارات الإسرائيلية يدعى تال ديليان، حسب تقرير لمجلة "فوربس".
وقال المدعي العام كوستاس كليريدس إنه "نظرا إلى جدية القضية والجوانب القانونية المختلفة طلب من الخبير إلياس ستيفانو مساعدة الشرطة".
وظهرت الحافلة التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، في فيديو لـ"فوربس" قبل عدة أشهر، لكن التسجيل لم ينتشر في قبرص إلا مؤخرا.
وبحسب "فوربس"، فإن تجهيزات العربة البالغة قيمتها 9 ملايين دولار، قادرة على التنصت على أجهزة إلكترونية في دائرة 500 متر، وقرصنة أي جهاز هاتفي، والتنصت على المحادثات أيا كان مستوى ترميزها.
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مقدم من: بي بي سي
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وفتحت الشرطة التحقيق بعدما سأل الحزب الاشتراكي "أكيل" المعارض عما تعتزم الحكومة القيام به إزاء الأنشطة المفترضة للعربة.
وفي وقت سابق هذا الشهر فتشت الشرطة مقر الشركة في مدينة لارنكا الساحلية جنوب الجزيرة، فيما صودرت الشاحنة في 17 نوفمبر ولا تزال في حوزة الشرطة.
وقال كليريدس في بيان إن ستيفانو سيساعد في التحقيق في احتمال حصول أي مخالفات، من شأنها انتهاك الخصوصية والتواصل الشخصي.
وتنفي شركة "وايسيبر" أي مخالفة، وتقول إن الحافلة لم تستخدم للتجسس على أحد كما لم توظف لهذا الغرض.
وقالت: "نود أن نكرر أن العربة لم تنشط في الأراضي القبرصية ما عدا القيام بعروض وتجارب ميدانية فقط، وفقط على أجهزة مملوكة من شركات".
وادعت "وايسبير" أنها ضحية "حملة مطاردة وحملة شائعات، مليئة بالتلميحات والاتهامات من دون أدلة من أشخاص ليس لديهم سلطة في هذا الموضوع".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.