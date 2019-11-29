شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يكشف قمع شرطة أردوغان لـ"المعترضين على قوانين الرئيس التركى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت منصات تركية معارضة، فيديو يكشف حجم العنف الذى تمارسه شرطة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ضد المعترضين على بعض القوانين التركية.

تضمن الفيديو إقدام شرطة أردوغان على اعتقال الناشط السياسى التركى جمال يلدرم، الذى سبق وتم اعتقاله بسبب اعتراضه على مرسوم قانون، ليؤكد هذا الفيديو من جديد على الانتهاكات التى يمارسها أردوغان ضد معارضيه.

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وفى وقت سابق، هاجمت رئيسة حزب "الخير" التركي المعارض، ميرال أكشنار، مشروع القانون الخاص بمضيق البسفور بإسطنبول، واصفة أردوغان بـ"المتغطرس الذى يتدخل فى نزاعات مع أمته"، وقالت إن أردوغان يريد أن يأخذ السلطة من بلدية إسطنبول الكبرى، موجهة خلال كلمتها بالاجتماع الأسبوعى للحزب بالبرلمان التركى، رسالة إلى أردوغان، قائلة: "لا تعاند الأمة، ولا تحاول اغتصاب إرادة إمام أوغلو، ولتتعلم احترام إرادة الأمة التركية".