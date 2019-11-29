شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بالوفد: الدولة جادة فى تأهيل وتمكين الشباب لبناء الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد، إن الدولة عازمة على تمكين الشباب وتأهيلهم ليتولوا المناصب القيادية خلال السنوات القليلة المقبلة، وهذه خطة ورؤية وضعتها وشرعت فى تنفيذها خلال الخمس سنوات الأخيرة، وحركة المحافظين الأخيرة خير دليل على ذلك.

وأوضح قورة، أن تمكين الشباب شعار تردد كثيرا خلال الفترة السابقة، ولكن خلال الخمس سنوات الأخيرة أصبح أمر واقع على الأرض، وهناك تأهيل حقيقى للشروع فى هذا التمكين، ولم يقتصر التمكين على فئة بعينها، ولكن كافة فئات المجتمع والأطياف السياسية أصبحت شريكة فى هذا التأهيل من أجل تمكين حقيقى.

Advertisements

وأشار القيادى بحزب الوفد، إلى أن الدولة حريصة على تمكين المرأة أيضا، حيث تم الاستعانة بهن فى عدد من المناصب القيادية بعدما أثبتن كفاءتهن فى المواقع والمناصب الرفيعة التى تقلدتها المرأة، واستمرارا لهذا الدور حظيت الحركمة الجديدة للمحافظين بنسبة كبيرة من النساء الشابات فى مواقع القيادة، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من التمكين للشباب والمرأة بالتوازى.