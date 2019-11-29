شكرا لقرائتكم خبر عن أحد مؤسسى حزب أردوغان تعترف بتزايد الاستقالات بحزب العدالة والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرجت أحد مؤسسى حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا، والذى يترأسه رجب طيب أردوغان، لتكشف الأسباب الحقيقة وراء تفاقم الاستقالات التى تضرب الحزب الحاكم.

وذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن فاطمة بوستال أونسال، أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أكدت أن الاستقالات التي يشهدها حزب العدالة والتنمية الحاكم تأخرت كثيًرا، حيث إن لجوء أعضاء مستقيلين من الحزب الحاكم لتدشين أحزاب جديدة سببه انعدام الحلول للمشاكل التي طرحوها.

Advertisements

وأشارت إلى أن اختلافات وجهات النظر الحادة بدأت داخل حزب العدالة والتنمية عقب انتخابات الرئاسة التركية يونيو 2017، قائلة إن رئيس الوزراء آنذاك، أحمد داود أوغلو، طالب بتشكيل حكومة ائتلافية مع الأحزاب الأخرى المشاركة بالبرلمان عقب تلك الانتخابات، بينما لم يتم الإذن لداود أوغلو حينها بتشكيل الحكومة الائتلافية، وفى تلك الفترة التزم الجميع الصمت على الرغم من استيائهم قبيل الانتخابات وجه بولنت أرنتش توبيخات فردية بعد أحداث حديقة غيزي، غير أن أبرز التوبيخات ظهرت بعد الانتخابات، هذه الاستياءات والتوبيخات وقعت داخل الحزب بعيدا عن الرأى العام.