"ماعت" تنظم جلسة عن الحل السلمى للنزاع خلال برنامج تدريبى لمكافحة العنف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، جلسة بعنوان "الحل السلمي للنزاع.. الطريق الأمثل للحد من التطرف والعنف" خلال مشاركتها فى برنامج "شباب ضد التطرف" المنعقد فى بولندا، والتى استهدفت زيادة وعى الشباب المشاركين بأساليب وطرق الحلول السلمية للانواع المختلفة للنزاعات. خلال الجلسة تم تعريف عدة مصطلحات أساسية مقل (النزاع، التطرف، الإرهاب)، بالإضافة إلى تسليط الضوء على بعض طرق الحل السلمي، كالتفاوض والوساطة والدبلوماسية، كما تم توضيح خطوات الحلول السلمية للنزاع، والتى تبدأ بدراسة الموقف من مختلف وجهات النظر، وتمر بالمفاوضات لتنتهى بحل يرضى جميع الأطراف. Advertisements

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