يوم التخفيضات.. إقبال متوسط في المولات مع بداية "بلاك فرايداي" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

تصوير: جلال المسري ومحمود بكار

شهد عدد من مراكز التسوق، إقبالا متوسطًا من المواطنين، على المحلات مع بداية يوم "بلاك فرايدي".

ورصد "الخليج 365" بدء توافد المواطنين في مول كايروفيستيفال، ومول العرب، استعدادا للشراء ضمن تخفيضات المحال التجارية، فيما يعرف بـ"بلاك فرايدي" أو الجمعة البيضاء كما يطلق عليها في الدول العربية.

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والـ"Black Friday" هو حدث سنوي يحل عادة نهاية شهر نوفمبر من كل عام، ويأتي في اليوم الذي يلي "عيد الشكر" في الولايات المتحدة، ويُطلق عليه في الغرب "الجمعة السوداء"، وفي مصر "الجمعة البيضاء". وتقدم فيه أغلب المتاجر عروضًا وتخفيضاتٍ وخصوماتٍ كبرى على بضائعهم.

وتطلق المحال في هذا اليوم من كل عام تخفيضاتٍ على أسعار منتجاتها، وتشمل الهواتف الذكية، والملابس، والأزياء، ومستحضرات التجميل، وجميع الأجهزة الكهربائية.

ويرجع السبب الرئيسي لظهور الـ"black Friday"، إلى أزمة اقتصادية ضربت الولايات المتحدة منذ عشرات السنين، أدت إلى ركود في حركة الأسواق، ما اضطر أصحاب المحلات التجارية لبيع بضائعهم بأقل من ثمنها، ومع مرور الأيام اعتادوا على تقديم تخفيضاتٍ كبرى في مثل هذا اليوم.