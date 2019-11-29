"رفع أسعار السجائر وأعاصير شتوية".. الحكومة ترد على 14 شائعة أثارت جدلًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عدة شائعات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أبرزها ما تردد عن رفع أسعار السجائر ومنتجات التبغ، وفرض الحكومة رسوم سنوية على عقود الزواج، وتعرض مصر لإعصار ونوات شتوية خطيرة.

ويستعرض "الخليج 365" رد مجلس الوزراء على 14 شائعة هذا الأسبوع:

رفع أسعار السجائر

قالت وزارة المالية، إنه لا صحة لفرض أي زيادات جديدة على منتجات التبغ والسجائر، مُوضحةً أن الأسعار الحالية لمنتجات التبغ والسجائر سواء المحلية أو الأجنبية ثابتة كما هي دون أي زيادات.

لمزيد من التفاصيل: في بيان رسمي.. الحكومة تحسم الجدل بشأن رفع أسعار السجائر

تعرض مصر لأعاصير شتوية

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه لا صحة لتعرض مصر في الفترة القادمة لأي أعاصير أو نوات خطيرة، مُوضحاً أن الأعاصير لا تحدث إلا في المناطق الجغرافية المطلة على المحيطات، بينما تقع مصر في موقع جغرافي مختلف، فهي محاطة ببحرين مغلقين، والبحر المغلق لا يحدث به أي أعاصير.

وأوضح رئيس الهيئة، أن فصل الشتاء سيبدأ في 23 من شهر ديسمبر المقبل، وقد تحدث تقلبات جوية مشابهة لما شهدته مصر خلال الأسابيع الماضية بسبب منخفض "قبرص"، وكذلك حين يأتي الشتاء فسوف يصاحبه حالات عدم استقرار على السواحل الشمالية للبلاد.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة ترد على أنباء تعرض مصر لإعصار ونوات شتوية خطيرة

تذكرة دخول حديقة الحيوان 65 جنيها

قالت وزارة الزراعة، إنه لا صحة لزيادة قيمة تذكرة دخول حديقة الحيوان بالجيزة، موضحة أن تذكرة الدخول للمواطنين كما هي بـ5 جنيهات فقط، وذلك طيلة أيام الأسبوع ماعدا يوم الثلاثاء وهو يوم العطلة الأسبوعي للحديقة، حيث ستفتح خصيصًا للسياحة والمدارس الخاصة والدولية، برسوم 65 جنيهًا.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تكشف سبب رفع تذكرة حديقة الحيوان لـ65 جنيهًا يوم الثلاثاء

انتشار أمصال بيطرية مغشوشة

نفت وزارة الزراعة، انتشار لقاحات وأمصال بيطرية مغشوشة في الأسواق تضر بالثروة الحيوانية والداجنة

وأوضحت الوزارة، أن جميع اللقاحات والأمصال البيطرية سواء المتوفرة بالوحدات البيطرية أو المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماماً، وتم السماح بتداولها بعد تقييمها بالمعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية طبقاً للمعايير القياسية الدولية.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة: لا صحة لانتشار أمصال بيطرية مغشوشة في الأسواق

تسريح العاملين بالصحف القومية

قالت الهيئة الوطنية للصحافة، إنه لا صحة لتسريح الصحفيين العاملين بالصحف القومية مع بداية إطلاق البوابات الإلكترونية الرقمية الخاصة بكل صحيفة قومية، مُشددةً على سعي الدولة حالياً لتطوير مؤسساتها الإعلامية القومية، ورفع كفاءة الكوادر البشرية بها، دون إلحاق أي ضرر بالصحفيين العاملين بها.

وأشارت الهيئة إلى أنه في إطار حرص الدولة على بقاء وتدعيم الإعلام الوطني، والإشادة بدوره المساند للقضايا الوطنية، ودعم تلك التوجهات التي تدعم قضايا التنمية والإصلاح، تقوم الهيئة الوطنية للصحافة بتنظيم العديد من الدورات التدريبية التي تهدف إلى تدريب الصحفيين لتنمية مهاراتهم المهنية.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تنفي تسريح العاملين بالصحف القومية بعد مع إطلاق البوابات الرقمية

التراجع عن شراء القمح

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لا توجد أي نية للتراجع عن شراء محصول القمح من المزارعين هذا العام، مُوضحةً أن الحكومة ملتزمة بشراء محصول القمح هذا العام، وبسعر لن يقل عن العام الماضي.

وشددت الوزارة على حرص الدولة على شراء القمح بأسعار تحقق هامش ربح مناسب للمزارعين.

وأكدت الوزارة، إن القمح يعد من المحاصيل الزراعية الأساسية في مصر، وتبدأ زراعته في شهر نوفمبر من كل عام، ليتم حصاده في شهر إبريل من كل عام، حيث يتم زراعة 3.2 مليون فدان تقريباً لتنتج نحو 9 ملايين طن قمح سنوياً بمتوسط إنتاجيه 18 إردباً للفدان تقريباً، وتحرص الدولة على صرف مستحقات المزارعين في فترة وجيزة.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تنفي تراجعها عن شراء القمح من الفلاحين هذا العام

رسوم سنوية على عقود الزواج

قالت وزارة العدل، إنه لا صحة على الإطلاق لفرض أي مبالغ مالية سنوية على الزواج وترد في حالة الطلاق، مُشددةً على حرص الدولة على الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وتدعيم الشباب المقبل على الزواج، وعدم تحميلهم أى أعباء إضافية.

وأوضحت وزارة العدل أنه تم بدء تطبيق نظام وثائق الزواج المؤمنة إلكترونيا.

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لمزيد من التفاصيل: الحكومة تكشف حقيقة فرض رسوم سنوية على عقود الزواج

فرص عمل حكومية على مواقع غير رسمية

قال مجلس الوزراء، إنه لا صحة لقيام أي جهة حكومية بعرض فرص عمل للشباب على مواقع وصفحات غير رسمية، حيث تقوم كافة الجهات الحكومية بالإعلان عن أي وظائف جديدة وفقاً لما حدده قانون الخدمة المدنية، ومن خلال المواقع الإلكترونية الرسمية التابعة لهذه الجهات

لمزيد من التفاصيل: الحكومة: لم نطرح فرص عمل على مواقع وصفحات غير رسمية

1500 جنيه من المتقدمين لوظائف المعلمين

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا صحة لتقاضي أي رسوم مالية من المتقدمين لوظائف المعلمين المؤقتين من خلال البوابة الإلكترونية، وأنه لم يصدر عنها أي تصريحات في هذا الشأن.

وأوضحت الوزارة، أن عملية التقديم والقبول على البوابة الإلكترونية تتم بدرجة عالية من الدقة والشفافية وفقاً لاستيفاء المتقدم لجميع شروط ومعايير القبول بتلك الوظائف، دون تحصيل أي رسوم.

لمزيد من التفاصيل: "التعليم" ترد على أنباء تقاضي 1500 جنيه من المتقدمين لوظائف المعلمين

بيع أراضي الأوقاف لصندوق مصر

قالت وزارة الأوقاف، إنه لا صحة لبيع أراضي هيئة الأوقاف لصندوق مصر السيادي، مُوضحةً أن أراضي هيئة "الأوقاف" لن تكون تابعة لصندوق مصر السيادي؛ نظرًا لأنها خاضعة لقوانين خاصة، ولا تخضع لقانون الأعمال العام.

وأكدت الوزارة، أن هيئة الأوقاف المصرية تعمل على استثمار أصولها من خلال لجان متخصصة وعمل خريطة استثمارية متكاملة لها، يحدد بها المساحات والأماكن المميزة للأراضي على مستوى الجمهورية، وذلك بعد إعادة تقييمها من قبِل لجنة متخصصة

لمزيد من التفاصيل: الحكومة ترد على أنباء بيع أراضي الأوقاف لصندوق مصر السيادي

توجيه مخصصات الإسكان الاجتماعي لبناء "الفاخر"

أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه لا صحة لتوجيه مخصصات وحدات بناء الإسكان الاجتماعي لصالح بناء الإسكان الفاخر.

وأوضحت الوزارة، أن الدولة ملتزمة برعاية البعد الاجتماعي للمواطنين من خلال توفير الإسكان الاجتماعي، وتمويله من موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، دون حدوث أي تداخل مع تمويل مشروعات الإسكان الأخرى.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة: لا صحة لتوجيه مخصصات الإسكان الاجتماعي لبناء "الفاخر"

عجز بأدوية التأمين الصحي

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه لا صحة لوجود عجز في أيٍ من الأدوية الحيوية بمستشفيات التأمين الصحي أو المستشفيات الحكومية، مُشددةً على توافر جميع الأدوية بكافة المستشفيات، وأن مخزونها الاستراتيجي مُطمئن ويكفي لمدة 6 أشهر، وأن جميع منافذ صرف وبيع الأدوية تخضع لعملية رقابة محكمة من قبل الوزارة.

وأشارت وزارة الصحة إلى قيامها من خلال الإدارات المختصة التابعة لها بتوفير جميع الأدوية للمرضى بكافة المستشفيات على مستوى الجمهورية بشكل مستمر، وكذلك التأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها.

لمزيد من التفاصيل: الصحة: أدوية القلب والسكر متوفرة في مستشفيات التأمين الصحي

انتشار فيروس "سي" بين طلاب أسيوط

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه لا صحة لإصابة عدد كبير من طلاب المدارس بفيروس "سي" بأسيوط، موضحة أن الوضع الصحي بجميع مدارس محافظات مصر آمن تماماً

وشددن الوزارة على اهتمام الدولة بالقضاء نهائياً على فيروس "سي" تماشياً مع الخطة القومية لمكافحة هذا المرض.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تنفي انتشار فيروس "سي" بين طلاب أسيوط: الوضع آمن بجميع المدارس

رفض استقبال الأطفال بمستشفيات الحميات

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه لا صحة لرفض أي مستشفى حميات استقبال حالات الأطفال تحت سن 6 سنوات.

وأوضحت الوزارة، أن جميع مستشفيات الحميات مفتوحة لاستقبال كافة حالات الأطفال، وتوقيع الكشف الطبي عليهم، وفي حالة وجود حالات مصابة بأمراض أخرى خلاف "الحمى" يتم تحويلها مباشرةً للمستشفيات المتخصصة.

لمزيد من التفاصيل: "الصحة" تنفي رفض استقبال الأطفال تحت 6 سنوات بمستشفيات الحميات