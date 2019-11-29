محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء– رضا السيد:
قال المهندس ممدوح المحمدي مدير عام هيئة الطرق والكباري بجنوب سيناء، إنه جارى علاج شروخ الأسفلت في بعض شوارع مدينة شرم الشيخ، باستخدام أحدث الطرق التقنية الحديثة، ضمن أعمال التطوير المستمرة لشوارع المدينة الرئيسية والفرعية، كونها أهم مدن المحافظة السياحية.
وأكد مدير عام هيئة الطرق، أنه جارى تطوير ورصف طريق نبق السياحي بتكلفة 30.5 مليون جنيه تمويل هيئة التنمية السياحية، إضافة إلى تطوير عدد من الطرق الداخلية بالمدينة بتكلفة 18 مليون جنيه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية الخاصة بالمدينة، لتصل التكلفة الاجمالية لتطوير الطرق بالمدينة إلى 48.5 مليون جنيه.
كانت هذه تفاصيل خبر "هيئة الطرق": تقنيات حديثة لعلاج شروخ الأسفلت بشوارع شرم الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.