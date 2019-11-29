"هيئة الطرق": تقنيات حديثة لعلاج شروخ الأسفلت بشوارع شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء– رضا السيد:

قال المهندس ممدوح المحمدي مدير عام هيئة الطرق والكباري بجنوب سيناء، إنه جارى علاج شروخ الأسفلت في بعض شوارع مدينة شرم الشيخ، باستخدام أحدث الطرق التقنية الحديثة، ضمن أعمال التطوير المستمرة لشوارع المدينة الرئيسية والفرعية، كونها أهم مدن المحافظة السياحية.

وأكد مدير عام هيئة الطرق، أنه جارى تطوير ورصف طريق نبق السياحي بتكلفة 30.5 مليون جنيه تمويل هيئة التنمية السياحية، إضافة إلى تطوير عدد من الطرق الداخلية بالمدينة بتكلفة 18 مليون جنيه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية الخاصة بالمدينة، لتصل التكلفة الاجمالية لتطوير الطرق بالمدينة إلى 48.5 مليون جنيه.