ضبط 28 ألف لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

ضبطت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، سائقًا متلبسًا بنقل حمولة مواد بترولية عبارة عن 28 ألف لتر سولار مدعم بمنطقة العامرية، قبل بيعها في السوق السوداء.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين، بمزاولة سائق نشاط غير مشروع في الاتجار بالمواد البترولية المدعمة.

باستئذان النيابة جرى ضبطه بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، والتحفظ على السيارة قيادته، وحرر محضرًا بقسم شرطة العامرية ثان، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.