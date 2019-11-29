ارتفاع ضحايا وباء الحصبة في جزيرة ساموا إلى 42 قتيلًا

ارتفعت حصيلة ضحايا الحصبة في ساموا، اليوم الجمعة، إلى 42 قتيلا أغلبهم من الأطفال دون الرابعة من العمر.
وذكرت شبكة "يورو نيوز" أن عدد من الدول يرسلون فرق ومساعدات طبية إلى ساموا لمحاربة انتشار وباء الحصبة، حيث أعلنت ساموا حالة الطوارئ خلال الشهر الحالي.
وأضافت الشبكة، أن ساموا شهدت انخفاضا حادا في الجرعات المناعية على مدار السنوات الأخيرة، مما جعلها عرضة لتفشي وباء الحصبة بها، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية أفادت بأن جرعات اللقاح ضد الحصبة في ساموا تغطي 31% فقط من إجمالي مساحتها.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت إصابة 149ر3 حالة بالحصبة،حيث أصيب 213 حالة خلال ال24 ساعة الماضية فقط، من بينهم 20 طفلا في حالة حرجة وثلاثة نساء حوامل.
وأعلنت نيوزيلندا، أنها أرسلت مساعدات وفرق طبية، من بينها فرق مساعدة الطوارئ الطبية، ومتخصصين في العناية المركزة.
يذكر أن ساموا هي جزيرة تقع في المحيط الهادئ ويجاورها هاواي ونيوزيلندا ويبلغ تعدادها السكاني 200 ألف نسمة.
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