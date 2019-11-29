الهند تقدم تسهيلات مالية لسريلانكا لدعم البنية التحتية والاقتصاد

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الجمعة، عن تقديم تسهيلات مالية (خط ائتمان) بقيمة 400 مليون دولار لسريلانكا للمساعدة في تعزيز بنيتها التحتية واقتصادها، كما أعلن عن تقديم 50 مليون دولار إضافية لمساعدة البلاد على مكافحة الإرهاب.

وجاء إعلان مودي - حسبما ذكرت صحيفة "إنديان إكسبريس" الهندية على موقعها الإلكتروني- عقب محادثات أجراها اليوم مع رئيس سريلانكا المنتخب حديثا جوتابايا راجاباكسا الذي وصل إلى الهند أمس في زيارة تستغرق 3

أيام.وقال مودي- في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السريلانكي- إن البلدين تربطهما "رابطة قوية"، مضيفا أن تمتع سريلانكا بالقوة لا يصب في مصلحة الهند فحسب وإنما في مصلحة منطقة المحيط الهندي بأكملها.وأضاف أنه تبادل مع راجاباكسا وجهات النظر بشأن المصالحة في سريلانكا، معربا عن ثقته في أن تمضي الحكومة الجديدة قدما في إجراء المصالحة لتحقيق تطلعات أقلية التاميل الهندوسية.وأشار مودي إلى أنه تم تخصيص خط ائتمان آخر بقيمة 100 مليون دولار لمشروعات الطاقة الشمسية في سريلانكا.من جانبه، قال الرئيس السريلانكي إنه سيسعى جاهداً لتعزيز علاقة بلاده الثنائية مع الهند إلى "مستوى عال للغاية"، وتابع قائلا "لقد أجرينا محادثات مثمرة. وكان تركيزنا في المحادثات على التعاون الأمني​​"، لافتا إلى أنه سيتخذ خطوات لإطلاق سراح قوارب صيد تابعة للهند.وتعد زيارة راجاباكسا إلى الهند أول زيارة يقوم بها إلى الخارج بعد أدائه اليمين الدستورية رئيسا لسريلانكا قبل 10 أيام فقط، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت منتصف الشهر الجاري.