إصابة ضابط وجنديين في انفجار شرقي العراق

أعلن مصدر أمني عراقي اليوم الجمعة، عن إصابة ضابط وجنديين بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى الواقعة شرقي البلاد.
وأفاد المصدر العراقي في تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية أن العبوة الناسفة التي كانت مزروعة في أحد البساتين الواقعة
وأشار إلى أن القوات الأمنية قامت بفرض طوق أمني حول مكان الحادث، ونقل جميع المصابين إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج اللازم لهم.
ولم تعلن أي جهة أو جماعة حتى الآن مسئوليتها عن هذا الحادث الذي يتزامن مع انطلاق مظاهرات احتجاجية في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل، فضلًا عن المطالبة بإجراء إصلاحات في كافة أنحاء البلاد.
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