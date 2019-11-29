​الصين ترحب بتقديم الدعم والمساعدة لدول جزر المحيط الهادي

رحبت الصين، اليوم الجمعة، بتقديم مختلف الدول الدعم والمساعدة لدول جزر المحيط الهادي، مجددة دعوة جميع الأطراف إلى دفع الأموال لتنفيذ تعهداتها المعنية.



جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ،

اليوم الجمعة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة تعليقًا على إعلان الحكومة الإسترالية أنها ستقدم 4ر4 مليار دولار إسترالي في شكل قروض تفضيلية لبابوا غينيا الجديدة لدعم الميزانية والتنمية الاقتصادية هناك.



قال شوانغ إن "الصين ترحب بأن تقدم الدول المعنية الدعم والمساعدة لدول جزر المحيط الهاديء، وإن ذلك هو موقفنا الثابت، باعتباره يفيد دول الجزر وشعبها"، مطالبًا جميع الأطراف بالسعي لتحقيق التعاون والفوز المشترك من خلال موقف منفتح وشامل.