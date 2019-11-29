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ارتفاع عدد ضحايا زلزال ألبانيا إلى 49 قتيلًا و2000 مصاب

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ارتفعت حصيلة القتلى جراء الزلزال العنيف الذي ضرب ألبانيا مؤخرا وبلغت شدته 4ر6 درجة على مقياس ريختر، إلى 49 شخصًا.

 

وقالت وزيرة الصحة الألبانية أوجيرتا ماناستيرليو في تصريح لشبكة إيه بي سي الأمريكية اليوم الجمعة إن حصيلة المصابين جراء الزلزال ارتفعت إلى نحو ألفي مصاب

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بعدما تم جمع معلومات من المستشفيات والمراكز الصحية الصغيرة والمنازل والمقيمين الآن في الخيام.


وأضافت الشبكة أن المئات من التوابع الزلزالية ضربت ألبانيا عقب هذا الزلزال العنيف بلغت شدة 3 منها على الأقل خمس درجات على

مقياس ريختر.


وشعر السكان بالزلزال الذي وقع على بعد 30 كيلومتراً غربي العاصمة تيرانا، في أنحاء البلقان، وفي منطقة بوليا الواقعة في جنوب إيطاليا عبر البحر الأدرياتي.


وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في منطقتي دورس وثوماني الأكثر تضرراً لمدة 30 يوماً، وتعهدت ببناء منازل جديدة بنهاية العام المقبل لمن فقدوا منازلهم، فيما ألغت ألبانيا احتفالات كانت ستقام بمناسبة عيد الاستقلال.

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