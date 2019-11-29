فرنسا: تنظيم داعش ليس وراء تصادم طائرتين عسكريتين في مالي

صرح فرانسوا لوكوانتر، رئيس أركان الجيش الفرنسي، لمحطة آر.إف.آي الإذاعية الفرنسية، اليوم الجمعة، إن حادث تصادم طائرتي هليكوبتر عسكريتين فرنسيتين في مالي يوم الثلاثاء لم يقع نتيجة التعرضلنيران تنظيم داعش الإرهابي.
ذكرت مجموعة سايت الأمريكية المعنية برصد أنشطة الجماعات المتشددة على الإنترنت أن تنظيم داعش في غرب أفريقيا،أعلن يوم الخميس أن طائرتي الهليكوبتر تصادمتا بعدما تراجعت إحداهما تحت نيران مقاتلي التنظيم، لكنه لم يقدم أي دليل على ذلك.
قال لوكوانتر إن فرنسا لا تعتزم الانسحاب من مالي لكنها تحتاج المزيد من الدعم من حلفائها.
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