إيران تغلق معبرًا حدوديًا مع العراق حتى إشعار آخر

أعلنت السلطات الإيرانية أنها أغلقت معبر مهران الحدودي مع العراق غرب إيران، بدءًا من الساعة 12 منتصف ليل الخميس/ الجمعة، حتى إشعار آخر، بسبب الأحداث الأخيرة في العراق.
قال مساعد محافظ عيلام للشؤون السياسية والأمنية، محمد نوذري: "لا توجد أي مشكلة في الجانب الإيراني، إلاأن الأوضاع المضطربة في العراق لا تساعد على استقبال الزوار، لذا يتوجب على الزوار الإيرانيين الراغبين بزيارة العراق إرجاء ذلك لحين استقرار الأوضاع فيه والامتناع عن الحضور في معبر مهران.
وأضاف نوذري، أن "الأوضاع فيالعديد من مناطق العراق متوترة منذ فترة، ومنها في مدينتي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف".
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد نصحت من قبل المواطنين بإرجاء زيارتهم إلى العراق لحين استقرار الأوضاع فيه.
ويشهد العراق في معظم محافظاته مظاهرات واسعة وعنيفة ضد الحكومة احتجاجًا على الفساد في مفاصل الدولة وتدهور الأوضاع المعيشة، يطالب الشباب فيها بإجراء إصلاحات حقيقية وتقديم الفاسدين للقضاء.
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