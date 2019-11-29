كوريا الجنوبية وأمريكا تستأنفان محادثاتهما حول تكلفة الدفاع الأسبوع المقبل

تستأنف كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مفاوضاتهما الأسبوع المقبل بشأن تقاسم تكلفة تمركز القوات الأمريكية في سول، وفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية الكورية الجنوبية.

وقالت الوزارة في بيان، نشرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، إن كبير مفاوضي الجانب الكوري الجنوبي في محادثات تقاسم التكاليف الدفاعية جونج أون- بو سيجتمع مع نظيره الأمريكي جيمس ديهارت يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.



كانت المفاوضات السابقة توقفت فجأة مع

انسحاب الجانب الأمريكي من الاجتماع الأسبوع الماضي، قائلة إن سول لم تقدم مقترح "عادل ومنصف.



وأكد أن هناك اختلافات واسعة بين الجانبين وسط طلب واشنطن بزيادة كبيرة في مدفوعات سول بأكثر من خمسة أضعاف إلى ما يقارب من 5 مليارات دولار.

يذكر أن واشنطن تريد إدراج بند جديد في صفقة تقاسم التكاليف والمعروفة

باسم اتفاقية التدابير الخاصة من أجل دفع سول لتحمل النفقات المتعلقة بدعم عائلات القوات الأمريكية وإجراء مناورات عسكرية مشتركة حيث يتطلب الاتفاق الحالي من سول أن تدفع فقط للمدنيين الكوريين المعينين من جانب القوات الأمريكية البالغ قوامهم 28 ألف و500 جندي، وبناء منشآت عسكرية للحفاظ على استعداد الحلفاء وأشكال الدعم الأخرى.وبموجب اتفاق هذا العام، الذي تم التوصل إليه في فبراير الماضي وافقت سول على دفع 04ر1 مليار وون أي ما يعادل 881 مليون دولار أمريكي بزيادة 8.2% عن العام السابق.