مسئول عسكري روسي يؤكد أن الصواريخ الروسية يارس لا يمكن اعتراضها

قال قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، سيرجي كاراكايف، إن بلاده صنعت في الفترة الأخيرة صواريخ جديدة لقواتها الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن وسائط الدفاع الجوي المتوفرة حاليًا لا تستطيع اعتراض صواريخ يارس.

أضاف كاراكايف - في تصريح لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" لسان حال الجيش الروسي اليوم الجمعة"من بين الصواريخ الجديدة تلك المعروفة بـ"توبول-إم" و"يارس" التي تنتمي إلى الجيل الخامس من

الصواريخ البالستية العابرة للقارات القادرة على حمل رؤوس نووية"، مشيرا إلى أن هذه الصواريخ الجديدة تتفوق على سابقاتها في نواح كثيرة.



وتابع: "من الميزات الأخرى أنه يمكن إطلاق صواريخ "يارس" من مواقع غير مجهزة تجهيزًا خاصًا تحتاجه الصواريخ الأخرى".

