قال قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، سيرجي كاراكايف، إن بلاده صنعت في الفترة الأخيرة صواريخ جديدة لقواتها الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن وسائط الدفاع الجوي المتوفرة حاليًا لا تستطيع اعتراض صواريخ يارس.
أضاف كاراكايف - في تصريح لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" لسان حال الجيش الروسي اليوم الجمعة"من بين الصواريخ الجديدة تلك المعروفة بـ"توبول-إم" و"يارس" التي تنتمي إلى الجيل الخامس منالصواريخ البالستية العابرة للقارات القادرة على حمل رؤوس نووية"، مشيرا إلى أن هذه الصواريخ الجديدة تتفوق على سابقاتها في نواح كثيرة.
وتابع: "من الميزات الأخرى أنه يمكن إطلاق صواريخ "يارس" من مواقع غير مجهزة تجهيزًا خاصًا تحتاجه الصواريخ الأخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر مسئول عسكري روسي يؤكد أن الصواريخ الروسية يارس لا يمكن اعتراضها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.