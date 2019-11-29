كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس وزراء اليابان يزور الهند منتصف الشهر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الياباني شينزو اَبي، يرتب لزيارة إلى مدينة إيمفال شمال شرق الهند منتصف شهر ديسمبر المقبل، والتي كانت قد شهدت معارك شرسة بين اليابان وقوات الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية.

وذكرت الوكالة، أنه في حال توجه اَبي للهند خلال الفترة 15 إلى 17 ديسمبر المقبل، فسيصبح حينها أول رئيس وزراء ياباني يزور إيمفال عاصمة ولاية مانيبور.

ومن المتوقع أن يزور رئيس الوزراء الياباني متحف السلام الذي أهدته اليابان للهند وتم افتتاحه يونيو الماضي للاحتفال بالذكرى الـ75 للمعركة التي اندلعت على أرض مدينة إيمفال بين القوات اليابانية وقوات الحلفاء، حيث يعرض المتحف مصنوعات حربية وممتلكات شخصية للجنود اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية.

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ووفقا للمصادر، فإنه من المتوقع أن يجري رئيس الوزراء الياباني محادثات مع نظيره الهندي ناريندرا مودي يوم 16 ديسمبر المقبل لبحث إمكانية توقيع اتفاقية الاستحواذ والخدمات المتبادلة، والتي تتيح للدولتين تبادل القدرات والإمدادات الدفاعية.

يذكر أن اليابان والهند تعملان على تعميق العلاقات الثنائية بينهما خلال السنوات الأخيرة لمواجهة تنامي نفوذ الصين.

ومن المتوقع أن تعقد اليابان والهند خلال الأسبوع الجاري أول محادثات أمنية على مستوي الوزراء بين وزراء الدفاع والخارجية للبلدين، وذلك لتمهيد الطريق لتوقيع اتفاقية الاستحواذ والخدمات المتبادلة في الإمدادات الدفاعية بينهما.