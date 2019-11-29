خطأ طبي غريب.. مستشفى يزرع كلية للمريض الخطأ

وقال متحدث باسم مستشفى "فيرتشوا أور ليدي أوف لاودرز" إن مريضاً خضع لعملية ناجحة لزراعة الكلية، في 18 نوفمبر الجاري، وبعد يوم، اكتشف الطاقم الطبي أن الكلية منحت للمريض الخطأ، وكان من المفترض أن يحصل عليها مريض يتقدم عليه في قائمة الانتظار.وأرجع المتحدث الخطأ إلى أن المريضين يشتركان في الاسم، كما أنهما في العمر نفسه تقريباً.

وأوضح المتحدث أن العملية ناجحة رغم الخطأ، وصادف أن المريض الذي حصل على الكلية يتطابق مع المتبرع، وهو في حالة صحية جيدة، حسب صحيفة إن بي سي فيلادلفيا.