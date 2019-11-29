العبادي يطالب البرلمان بعقد جلسة غدا لسحب الثقة من الحكومة

اعلن رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، اليوم الجمعة، تأييده لما جاء في بيان المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، مطالبا البرلمان الى عقد جلسة خاصة يوم غد.
وجدد العبادي، التاكيد على محاسبة الجناة والقتلة، وعلى سلمية التظاهرات لنيل اهدافها الوطنية بعيدا عن المساس بالارواح والممتلكات العامة والخاصة، مشددا على ضرورة التلاحم الوطني لضمان وحدة واستقرار البلاد تجنبا للفوضى او المجهول او العودة لازمنة الدكاتوريات المستبدة.
ودعا المرجع الاعلى علي الحسيني السيستاني، اليوم الجمعة، مجلس الى اعادة خياراته بالحكومة التي انبثقت منه، كما دعاه الى الاسراع باقرار حزمة التشريعات الانتخابية بما يكون مرضياً للشعب تمهيداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
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