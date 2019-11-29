العبادي يطالب البرلمان بعقد جلسة غدا لسحب الثقة من الحكومة

وقال العبادي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، "نؤيد ما جاء بخطاب المرجعية الدينية العليا بتاريخ 2019/11/29، وندعو مجلس النواب العراقي لعقد جلسة خاصة غدا لسحب الثقة عن الحكومة وتشكيل حكومة جديدة مستقلة، وانجاز قانون انتخابي منصف وتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة لاجراء انتخابات حرة مبكرة ونزيهة بشراكة مع الامم المتحدة".وجدد العبادي، التاكيد على محاسبة الجناة والقتلة، وعلى سلمية التظاهرات لنيل اهدافها الوطنية بعيدا عن المساس بالارواح والممتلكات العامة والخاصة، مشددا على ضرورة التلاحم الوطني لضمان وحدة واستقرار البلاد تجنبا للفوضى او المجهول او العودة لازمنة الدكاتوريات المستبدة.

ودعا المرجع الاعلى علي الحسيني السيستاني، اليوم الجمعة، مجلس الى اعادة خياراته بالحكومة التي انبثقت منه، كما دعاه الى الاسراع باقرار حزمة التشريعات الانتخابية بما يكون مرضياً للشعب تمهيداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.