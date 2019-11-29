مساجد الانبار تقيم صلاة الغائب على ارواح شهداء التظاهرات

أقامت مساجد الانبار، الجمعة، صلاة الغائب على ارواح شهداء التظاهرات. وقال مصدر مطلع في حديث لـ الخليج 365، إن "مساجد الانبار تقيم صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة حداداً على ارواح شهداء التظاهرات". وتشهد عشر محافظات بينها العاصمة بغداد منذ الجمعة (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل، فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.

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