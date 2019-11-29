اصابة ضابط وجنديين بانفجار عبوة ناسفة في ديالى

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن عبوة ناسفة كانت موضوعة في بساتين قرية المخيسة بناحية ابي صيدا في محافظة ديالى، انفجرت، صباح اليوم، مستهدفة دورية للجيش العراقي، ما أسفر عن اصابة ضابط وجنديين.

وأوضح المصدر، أن قوة امنية فرضت طوقا على مكان الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

