في عيد ميلاده... عاصي الحلاني يخضع لعملية جراحية (صورة)

خضع الفنان اللبناني عاصي الحلاني لعملية جراحية؛ من أجل نزع أسياخ معدنية من يده وكتفه، وذلك في اليوم الموافق لعيد ميلاده الـ49، الذي يصادف اليوم الخميس 28 نوفمبر.
وتابع فياض في منشوره "الذي يُطمئن أنها هذه المرة عملية جراحية لنزع ما زرعه الطبيب في الساعد والكتف من أسياخ معدنية إثر الحادث الأخير!.. الحمد لله عالسلامة كمان مرة للفارس النبيل عاصي الحلاني... وكل عام وأنت بألف خير".
يُذكر أن عاصي الحلاني تعرض لحادث حيث سقط من فوق ظهر جواده خلال ممارسة رياضة الفروسية، وتم نقله على الفور إلى أحد المستشفيات في لبنان، ووجد أن هناك كسورًا جزئية في الأضلاع ناتجة عن سقوط الحصان عليه، ورضوضًا في الخد الأيسر تسببت بتورّم شديد في الخد والعين حتى الجبين، وفقدانًا في الذاكرة بشكل مؤقت.
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