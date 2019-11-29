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في عيد ميلاده... عاصي الحلاني يخضع لعملية جراحية (صورة)

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خضع الفنان اللبناني عاصي الحلاني لعملية جراحية؛ من أجل نزع أسياخ معدنية من يده وكتفه، وذلك في اليوم الموافق لعيد ميلاده الـ49، الذي يصادف اليوم الخميس 28 نوفمبر.
نشر الإعلامي اللبناني جمال فياض، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، صورة لعاصي الحلاني وهو يرقد على سرير الشفاء معلقًا: ”اتصلت لتهنئته بعيد ميلاده، فقال إنه في المستشفى، قلت أنت تمزح، فأرسل لي هذه الصورة!.. معقول؟“.

وتابع فياض في منشوره "الذي يُطمئن أنها هذه المرة عملية جراحية لنزع ما زرعه الطبيب في الساعد والكتف من أسياخ معدنية إثر الحادث الأخير!.. الحمد لله عالسلامة كمان مرة للفارس النبيل عاصي الحلاني... وكل عام وأنت بألف خير".

يُذكر أن عاصي الحلاني تعرض لحادث حيث سقط من فوق ظهر جواده خلال ممارسة الفروسية، وتم نقله على الفور إلى أحد المستشفيات في لبنان، ووجد أن هناك كسورًا جزئية في الأضلاع ناتجة عن سقوط الحصان عليه، ورضوضًا في الخد الأيسر تسببت بتورّم شديد في الخد والعين حتى الجبين، وفقدانًا في الذاكرة بشكل مؤقت.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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