في عيد ميلاده... عاصي الحلاني يخضع لعملية جراحية (صورة)

نشر الإعلامي اللبناني جمال فياض، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، صورة لعاصي الحلاني وهو يرقد على سرير الشفاء معلقًا: ”اتصلت لتهنئته بعيد ميلاده، فقال إنه في المستشفى، قلت أنت تمزح، فأرسل لي هذه الصورة!.. معقول؟“.وتابع فياض في منشوره "الذي يُطمئن أنها هذه المرة عملية جراحية لنزع ما زرعه الطبيب في الساعد والكتف من أسياخ معدنية إثر الحادث الأخير!.. الحمد لله عالسلامة كمان مرة للفارس النبيل عاصي الحلاني... وكل عام وأنت بألف خير".

يُذكر أن عاصي الحلاني تعرض لحادث حيث سقط من فوق ظهر جواده خلال ممارسة رياضة الفروسية، وتم نقله على الفور إلى أحد المستشفيات في لبنان، ووجد أن هناك كسورًا جزئية في الأضلاع ناتجة عن سقوط الحصان عليه، ورضوضًا في الخد الأيسر تسببت بتورّم شديد في الخد والعين حتى الجبين، وفقدانًا في الذاكرة بشكل مؤقت.