صحة النجف تعلن حصيلة نهائية لاحداث امس



وقال مدير اعلام صحة النجف سالم نعمة، في حديث لـ الخليج 365، إن الحصيلة النهائية للأحداث التي شهدتها المحافظة امس، بلغت ١٦ شهيدا و ٥٠٠ جريح.

وكانت شرطة النجف قد اعلنت، يوم امس الخميس، عن فرض حظر للتجوال استمر حتى صباح اليوم الجمعة على خلفية احداث دامية رافقت التظاهرات .