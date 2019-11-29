صحة النجف تعلن حصيلة نهائية لاحداث امس

اعلنت مديرية صحة النجف، اليوم الجمعة، عن حصيلة نهائية للأحداث الدامية التي شهدتها المحافظة امس، مشيرة الى مقتل ١٦ شخصا واصابة ٥٠٠ آخرين.
وقال مدير اعلام صحة النجف سالم نعمة، في حديث لـ الخليج 365، إن الحصيلة النهائية للأحداث التي شهدتها المحافظة امس، بلغت ١٦ شهيدا و ٥٠٠ جريح.
وكانت شرطة النجف قد اعلنت، يوم امس الخميس، عن فرض حظر للتجوال استمر حتى صباح اليوم الجمعة على خلفية احداث دامية رافقت التظاهرات .
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