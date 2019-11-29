خاطبت المرجعية الدينية العليا، الجمعة، الشعب العراقي بأن ليس لها الا النصح، مشيرة الى ان الشعب يبقى هو من يختار الاصلح. وقالت المرجعية في بيان لها نقله عنها معتمدها في كربلاء احمد الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة، إن "المرجعية الدينية ستبقى سنداً للشعب العراقي الكريم، وليس لها الاّ النصح والارشاد الى ما ترى انه في مصلحة الشعب".



واكدت المرجعية، أنه "يبقى للشعب أن يختار ما يرتئي انه الأصلح لحاضره ومستقبله بلا وصاية لأحد عليه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المرجعية الدينية: ليس لنا الا النصح والارشاد ويبقى للشعب ان يختار الاصلح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.