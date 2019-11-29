السيستاني: الاعداء وادواتهم يخططون لنشر الفوضى والاقتتال الداخلي وعودة الدكتاتورية

حذر المرجع الديني الاعلى علي السيستاني، الجمعة، نشر الفوضى والاقتتال الداخلي وعودة الدكتاتورية من خلال ما يخطط له الاعداء وادواتهم. وقال السيستاني في بيان له نقله معتمده في كربلاء احمد الصافي وتابعته الخليج 365، إن "الأعداء وأدواتهم يخططون لتحقيق أهدافهم الخبيثة من نشر الفوضى والخراب والانجرار الى الاقتتال الداخلي ومن ثَمّ إعادة البلد الى عصر الدكتاتورية المقيتة".



وشدد المرجع الاعلى في بيانه على أنه "لا بد من أن يتعاون الجميع لتفويت الفرصة عليهم في ذلك".

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