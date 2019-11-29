بالوثيقة.. تعيين جمال الاسدي مديرا للتدريب والتأهيل في الداخلية

أصدر وزير الداخلية ياسين الياسري، امرا بتعيين مفتش عام وزارة الداخلية "الملغى" جمال الاسدي مديرا للتدريب والتأهيل في الوزارة. وجاء في نص وثيقة صادرة عن الوزارة بتوقيع وزير الداخلية بتاريخ 28 تشرين الثاني الحالي.



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