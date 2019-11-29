وفاة فلسطيني متأثرا بإصابته يرفع حصيلة شهداء العدوان لـ36

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الجمعة، استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
وقالت وزارة الصحة، إن "الشاب رائد رفيق أحمد السرساوي (30 عاما) استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها في 13 نوفمبر خلال التصعيد على قطاع غزة".
وباستشهاد السرساوي، ترتفع حصيلة العدوان الذي استمر 48 ساعة على قطاع غزة في حينه إلى 36 شهيدًا إلى جانب 111 جريحا ومئات الوحدات السكنية المدمرة.
وبدأ التصعيد الإسرائيلي باغتيال القيادي في حركة الجهاد بهاء أبو العطا، وزوجته، أعقب ذلك شن عشرات الغارات من الطائرات الإسرائيلية على قطاع غزة، في حين ردت الجهاد بإطلاق رشقات صاروخية على تجمعات ومدن إسرائيلية.
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