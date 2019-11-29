شكرا لقرائتكم السيستاني يدعو برلمان العراق إلى سحب الثقة من الحكومة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني في خطبة الجمعة، مجلس النواب العراقي (البرلمان) إلى سحب الثقة من الحكومة إثر موجة احتجاجات مطلبية تضرب البلاد منذ شهرين دون مبالاة من الطبقة السياسية، محذرا من انزلاق البلاد إلى حرب أهلية.

وقال السيستاني في خطبة الجمعة التي تلاها ممثله أحمد الصافي في كربلاء، إن "مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعوّ إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق، والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب".

كما حث المحتجين العراقيين على الحفاظ على السلمية ورفض كافة أشكال العنف، محذراً من انزلاق العراق إلى الحرب الأهلية أو العودة إلى الاستبداد. ، قال إن التسويف والمماطلة سيكلفان العراق ثمنا باهظا ويجهضان الإصلاحات.

إلى ذلك، شدد المرجع الشيعي الأعلى على ضرورة إسراع مجلس النواب بإقرار الإصلاحات للتوصل إلى انتخابات تعكس إرادة الشعب.

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يذكر أن السيستاني نادرا ما يتحدث في الشؤون السياسية بشكل مباشر، لكن تأثيره هائل على الرأي العام لاسيما في جنوب العراق حيث يتركز الشيعة. إلا أنه عمد خلال خطب الجمعة على مدار الأسابيع الماضية إلى التأكيد على وقوفه إلى جانب مطالب المحتجين، داعياً إلى عدم استخدام العنف.

400 قتيل منذ بدء الاحتجاجات

يذكر أن عدد قتلى احتجاجات العراق تجاوز 400 قتيل منذ الأول من أكتوبر، وفق إحصاء أوردته رويترز نقلا عن مصادر من الشرطة ومستشفيات، الجمعة.

إلى ذلك، أفاد مراسل العربية بوقوع اشتباكات بين متظاهرين وقوات أمنية أمام قيادة شرطة ذي قار، الجمعة.

وكان العراق شهد مساء الخميس يوماً دامياً لا سيما في محافظات الجنوب على وجه الخصوص، حيث قتل أكثر من 40 متظاهراً خلال مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن العراقية، في يوم هو من الأكثر دموية في التظاهرات المستمرة منذ شهرين.

يشار إلى أن الاحتجاجات التي بدأت في بغداد في الأول من أكتوبر وامتدت إلى المدن الجنوبية تعد أصعب تحد يواجه الطبقة السياسية الحاكمة في العراق منذ العام 2003 بعد سقوط صدام حسين.