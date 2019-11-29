العلاقات الإعلامية في حزب الله تنفي تلقي السيد نصرالله رسالة من فرنسا

نفت العلاقات الإعلامية في ​حزب الله​ تلقي الأمين العام لحزب الله ​السيد حسن نصرالله​ رسالة من ​فرنسا​ بشأن ​الوضع الاقتصادي​. وكانت مصادر رفيعة المستوى قد كشفت لـ"الأنباء" بأن "رسالة فرنسية رفيعة المصدر وصلت الى الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله تنطوي على تحذير من خطورة ما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية في لبنان وانعكاس ذلك على حزبه وجمهوره، مما يفتح الباب امام البنك الدولي لوضع اليد على الاقتصاد اللبناني وعلى مقدرات البلد"، رابطة "جولة مساعد الامين العام للجامعة العربية حسام زكي على الرؤساء والفعاليات السياسية في لبنان ناقلا رسالة شفهية من الامين العام احمد ابوالغيط بالحل الاوروبي ـ الاميركي لأزمة الحكومة اللبنانية".

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