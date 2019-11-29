جابر: البلد بحاجة لادارة مالية مخلصة وذكية

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ياسين جابر​ الى انه "اذا كنا فعليا متعاطفين مع الشارع فعلينا ان نسهر على تأمين متطلباته"، معتبرا ان "هناك مسؤولية امام ​الشعب اللبناني​ بأكمله ولديه احتياجات يجب تأمينها وواهم عناصر الازمة الحالية هو فقدان الثقة".

وفي حديث تلفزيوني، لفت جابر الى ان "​الحكومة​ المطعمة ببعض الشخصيات السياسية يمتن الحكومة اكثر ولا يضعفها كما يعتبر البعض"، مشددا على ان "هناك مجموعة عقد نتيجة الصراع السياسي بينما السقف بات قريبا من الانهيار على الجميع والمطلوب اليوم هو انقاذ ما يمكن انقاذه".

وشدد على ان "البلد بحاجة اليوم لادارة مالية مخلصة وذكية وتعرف ما يمكن فعله والوضع المتأزم الذي دخلنا به لن ينتهي مع ​تشكيل الحكومة​"، مشيرا الى ان "الحساب 36 في الخزينة فارغ وقد تم فتح سندات خزينة حتى يتم دفع رواتب الموظفين"، معتبرا ان "السؤال اليوم هو ليس لماذا نزلت الناس الى الشارع بل لماذا تأخرت

وانا قلت في السنوات الماضية ان ​الثورة​ في القلوب وقريبا ستنتقل للشارع".