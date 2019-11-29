نديم الجميل: وزير الخارجبة المستقيل تحمل مشقة السفر الى بودابست ليشكو شعبه

اشار عضو ​كتلة الكتائب​ النائب ​نديم الجميل​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "وزير الخارجبة المستقيل ​جبران باسيل​ تحمل مشقة السفر الى بودابست ليشكو شعبه امام ​مؤتمر​ منظم حول اضطهاد المسيحيين. يا ليت المؤتمر عقد في ​لبنان​ ليتسنى للمشاركين معرفة رأي المسيحيين في الساحات العامة وعلى الطرقات بوزير البلاط مدعي حمايتهم".

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