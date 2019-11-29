مراد: العمل الصائب ثمرته ضمير مرتاح

اشار وزير دولة لشؤون التجارة الخارجية في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​حسن مراد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "العمل في الشأن العام له مساران لا ثالث لهما، فإما ان تكون للناس ومع الناس في السرّاء والضرّاء او تضع همومهم ورائك وتستخدمهم لمآرب شخصية. وفي الحالتين إعلَم انهم الحاكم والحكم وسيقاضوا كُلٌ حسب أعماله وأعلم ان العمل الصائب ثمرته ضمير مرتاح".

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