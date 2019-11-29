توقيف شخص أقدم على عدّة عمليات سرقة بطريقة احتيالية

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي انه "حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة بطريقة احتيالية، طالت عدداً من الأشخاص المتواجدين ضمن التجمعات في ساحتي الشهداء ورياض الصلح، من قِبل مجهول اعتمد سرقة أموال ضحاياه وداتا المعلومات من حواسيبهم المحمولة. على أثر ذلك، كلّفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي قطعاتها المختصة للعمل على كشف هوية الفاعل وتوقيفه.
بنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية، تمكّنت الشعبة من تحديد هويته، ويدعى: ع. ر. (مواليد عام ۱۹۸۰، لبناني) وهو من أصحاب السوابق الجرمية وبحقه خلاصتي حكم، وينتحل اسم ابن أحد الفنانين المشهورين، للتقرب من الضحايا.
بتاريخ 27/11/2019 وبنتيجة المتابعة والرصد، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة وسط بيروت. بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه.
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